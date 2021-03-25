Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «МЮ»
Дата публикации: 25-03-2021
Ближайшим летом Пау Торрес может переехать в Англию. В руководстве «Ман Юнайтед» заинтересованы в покупке испанца, который может составить отличную оборонительную связку с Гарри Магуайром. Сам футболист уже дал согласие на переход.
Сумма отступных, фигурирующая в контракте Торреса с «Вильярреалом», равняется 60 миллионам евро. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2024 года.
Торрес является воспитанником «Вильярреала». Его дебют в Ла Лиге состоялся в 2017 году. В текущем сезоне на счету защитника 32 игры за «желтую субмарину» (3 забитых мяча).
В 2019 году Торрес впервые появился на поле в составе испанской сборной. Всего он провел 7 встреч за сборную (1 гол).
Ценник на игрока составляет 50 млн евро (Transfermarkt.de).
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