«Бавария» намерена приобрести нападающего «Шальке»

Дата публикации: 25-03-2021

«Бавария» может приобрести форварда «Шальке». Дела у клуба из Гельзенкирхена в этом сезоне идут не очень хорошо (команда занимает последнюю строчку в Бундеслиге и вряд ли спасется от вылета), потому летом его могут покинуть ряд игроков.



По данным «ESPN Deportes», мюнхенцы готовы приобрести Мэттью Хоппа за 20 млн евро. Предложение по покупке нападающего «Бавария» сделает в ближайшее время.



Мэттью Хопп воспитывался в структуре «Голден Стейт». В 2019 году американский форвард перебрался в «Шальке». Его дебют в Бундеслиге состоялся через год.



В сезоне 2020/2021 нападающий провел за основу «горняков» 18 игр, отличившись 5 раз. Портал «Transfermarkt» оценивает Хоппа в 3 миллиона евро.