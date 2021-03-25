«Ливерпуль» хочет вернуть Суареса

Дата публикации: 25-03-2021

В летнее межсезонье может состояться знаковое событие – возвращение Луиса Суареса в «Ливерпуль» (источник – «Fichajes»). Англичане пытаются найти усиление в линию атаки. Клубу нужен опытный форвард, а уругваец идеально подходит на эту роль. В «Ливерпуле» знакомы с возможностями Суареса и намерены в ближайшее время обсудить сделку с «Атлетико».



В английской команде нападающий блистал в 2011-2014 годах, после чего перешел в «Барселону». В составе «Ливерпуля» уругваец провел 133 встречи, в которых отметился 82 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.



В текущем сезоне Суарес является одним из лучших в Ла Лиге. На его счету 19 голов и 2 ассиста. Ценник на уругвайца составляет 15 млн евро.