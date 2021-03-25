«Фенербахче» заинтересован в Леве, который летом покинет сборную Германии
Дата публикации: 25-03-2021
Неожиданная новость пришла из Турции. Портал «Goal», ссылаясь на «Bild», рассказал, что «Фенербахче» попытается вернуть Йоахима Лева. Немецкий специалист уже работал с турецким клубом в 1998-1999 годах.
В начале марта стало известно, что тренер оставит свой пост в команде Германии после Евро-2020. Изначально Лев должен был руководить сборной до ЧМ-2022, но он попросил уменьшить срок контракта и получил согласие.
Немецкую команду Лев принял в 2006 году. Наставнику удалось завоевать со сборной «золото» ЧМ-2014. Всего вместе с немецкой командой он участвовал в 6 крупных турнирах, также сумев завоевать «серебро», 2 «бронзы» ЧЕ и «бронзу» ЧМ. В 2017 году Германии покорился Кубок конфедераций.
Похожие новости:
Тренер «Баварии» может сменить Лёва в сборной Германии
Ханс-Дитер Флик, ныне возглавляющий «Баварию», является основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии. Сейчас на этой...
Ханс-Дитер Флик, ныне возглавляющий «Баварию», является основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии. Сейчас на этой...
Рангник заявил, что готов возглавить сборную Германии после Лева
Ральф Рангник рассматривает возможность возглавить немецкую сборную после того, как данный пост оставит Йоахим Лев. Ранее 62-летний специалист...
Ральф Рангник рассматривает возможность возглавить немецкую сборную после того, как данный пост оставит Йоахим Лев. Ранее 62-летний специалист...
Сборную Германии может возглавить Юрген Клопп
Журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере написал о том, что немецкий Футбольный Союз заинтересован в том, чтобы Юрген Клопп возглавил...
Журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере написал о том, что немецкий Футбольный Союз заинтересован в том, чтобы Юрген Клопп возглавил...
Bild: Нагельсманн перейдет в «Баварию», если Флик возглавит сборную Германии
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может занять аналогичный пост в «Баварии». Это произойдёт если нынешний рулевой мюнхенского клуба...
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может занять аналогичный пост в «Баварии». Это произойдёт если нынешний рулевой мюнхенского клуба...
Нойер завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2020
Первый номер «Баварии» Мюнхен и сборной Германии Мануэль Нойер уже совсем скоро может завершить выступления в составе национальной...
Первый номер «Баварии» Мюнхен и сборной Германии Мануэль Нойер уже совсем скоро может завершить выступления в составе национальной...