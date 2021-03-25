«Фенербахче» заинтересован в Леве, который летом покинет сборную Германии

Дата публикации: 25-03-2021

Неожиданная новость пришла из Турции. Портал «Goal», ссылаясь на «Bild», рассказал, что «Фенербахче» попытается вернуть Йоахима Лева. Немецкий специалист уже работал с турецким клубом в 1998-1999 годах.



В начале марта стало известно, что тренер оставит свой пост в команде Германии после Евро-2020. Изначально Лев должен был руководить сборной до ЧМ-2022, но он попросил уменьшить срок контракта и получил согласие.



Немецкую команду Лев принял в 2006 году. Наставнику удалось завоевать со сборной «золото» ЧМ-2014. Всего вместе с немецкой командой он участвовал в 6 крупных турнирах, также сумев завоевать «серебро», 2 «бронзы» ЧЕ и «бронзу» ЧМ. В 2017 году Германии покорился Кубок конфедераций.