«Барселона» поборется с «Ман Сити» за подписание Рабьо

Дата публикации: 27-03-2021

Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне». Издание «Calcio Mercato» сообщает, что каталонцы намерены подписать хавбека после окончания сезона. Планам «сине-гранатовых» может помешать «Манчестер Сити», который также заинтересован в приобретении француза.



«Ювентус», которому принадлежит Рабьо, готов расстаться с футболистом. Контракт с игроком будет действовать еще 2 года, потому за его трансфер «старая синьора» хочет получить солидную компенсацию (не менее 30 млн евро).



Хавбек перебрался в Италию летом 2019 года на правах свободного агента. Ранее француз выступал за «ПСЖ». В «Ювентусе» Рабьо является игроком основы. В этом сезоне он провел за туринцев 35 встреч (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).