  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Тотти выбрал профессию спортивного агента

Дата публикации: 27-03-2021

Тотти выбрал профессию спортивного агента

«The Sun» поделилось информацией о будущем экс-капитана «Ромы». Франческо Тотти планирует стать футбольным агентом и уже получил соответствующую регистрацию.

Хавбек известен по выступлениям за сборную Италии и «Рому». Вместе с римлянами он завоевал титул чемпиона Серии А, дважды стал обладателем Кубка и один раз Суперкубка страны. При этом вся карьера хавбека прошла в одной команде.

Выступления на профессиональном уровне Тотти завершил в 2017 году, после чего он стал директором «Ромы», но проработал в этой должности недолго. Несмотря на 6-летний контракт, Франческо покинул клуб в 2019 году. Сам Тотти позднее рассказал, что его мнение в команде не принимали, а договоренности, обозначенные ранее, не соблюдались.

Похожие новости:

  • Франческо Тотти продлил контракт с «Ромой»
    Франческо Тотти продлил контракт с «Ромой»
    Капитан римской «Ромы» Франческо Тотти продлил соглашение со своим клубом, которое завершалось летом 2014 года. Новый контракт будет...
  • GdS: Рома продлит контракт с Тотти еще на сезон
    GdS: Рома продлит контракт с Тотти еще на сезон
    По всей видимости, Ф. Тотти готов ещё один сезон провести в родной для себя команде. Император уже этим летом может стать свободным агентом, и хотя...
  • «Рома» предложила Тотти должность в клубе
    «Рома» предложила Тотти должность в клубе
    Франческо Тотти предложили вновь вернуться в «Рому», в которой бывший нападающий провёл всю свою футбольную карьеру. Так, издание La...
  • Тотти: думаю ли я повесить бутсы на гвоздь?
    Тотти: думаю ли я повесить бутсы на гвоздь?
    39-летний Франческо Тотти поведал о своих планах касательно продолжения карьеры. Ветеран «Ромы» порадовал своих фанатов заявлением о том,...
  • Тотти станет тренером
    Тотти станет тренером
    Многолетний лидер итальянской «Ромы» Франческо Тотти нанет занятия в рамках тренерских курсов. После того, как экс-капитан римского клуба...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close