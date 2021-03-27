Тотти выбрал профессию спортивного агента
Дата публикации: 27-03-2021
«The Sun» поделилось информацией о будущем экс-капитана «Ромы». Франческо Тотти планирует стать футбольным агентом и уже получил соответствующую регистрацию.
Хавбек известен по выступлениям за сборную Италии и «Рому». Вместе с римлянами он завоевал титул чемпиона Серии А, дважды стал обладателем Кубка и один раз Суперкубка страны. При этом вся карьера хавбека прошла в одной команде.
Выступления на профессиональном уровне Тотти завершил в 2017 году, после чего он стал директором «Ромы», но проработал в этой должности недолго. Несмотря на 6-летний контракт, Франческо покинул клуб в 2019 году. Сам Тотти позднее рассказал, что его мнение в команде не принимали, а договоренности, обозначенные ранее, не соблюдались.
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