«Боруссия» Д лишилась Загаду до конца сезона

Дата публикации: 27-03-2021

«Боруссия» на некоторое время осталась без Дан-Акселя Загаду. В пресс-службе дортмундской команды рассказали, что защитнику провели обследование после повреждения, полученного на тренировке. Оказалось, что ему вновь потребовалась операция, которую в настоящее время уже провели. Однако в этом сезоне Загаду на поле не выйдет.



До 2017 года 21-летний защитник выступал за резервную команду «ПСЖ», после чего пополнил ряды «Боруссии». Вскоре он дебютировал в Бундеслиге.



В сезоне 2020/2021 на его счету 13 матчей за дортмундский клуб (без результативных действий). Трижды игрок появлялся на поле в основном составе. Трансферная стоимость Загаду составляет 22 миллиона евро (Transfermarkt.de).