«Торино» отказался продавать защитника в «Ливерпуль» за 20 млн евро

Дата публикации: 27-03-2021

В зимние трансферное окно «Ливерпуль» мог усилиться правым защитником «Торино». Англичане готовы были выкупить Уилфрида Синго за 20 000 000 евро, утверждает «Tuttosport». Однако руководство туринцев посчитало такую сумму слишком маленькой и отказалось продавать игрока.



В «Торино» планируют получить за ивуарийца большие деньги, и на это есть основания. По окончании сезона «Ливерпуль» готов сделать туринцам повторное предложение по Синго. В услугах защитника также заинтересован «Милан».



С 2019 года 20-летний фулбек находится в системе «Торино». Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч в Серии А и 2 игры в рамках Кубка Италии (1 забитый мяч / 3 голевых паса).



Портал «Transfermarkt» оценивает Синго в 6 миллионов евро.