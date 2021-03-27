«Шахтер» может назначить главным тренером наставника «Сассуоло»

Дата публикации: 27-03-2021

У руля донецкого «Шахтера» может оказаться наставник «Сассуоло». Информация об этом появилась на страницах портала Meta-ratings.com.ua.



Сообщается, что Роберто де Дзерби, возглавляющий итальянскую команду, попал в шорт-лист украинского клуба. В Италии 41-летнего специалиста, который также успел поработать с «Палермо» и «Беневенто», считают одним из наиболее перспективных наставников. Ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны топ-клубов.



Соглашение Луиша Каштру, тренирующего донецкую команду, истекает по завершении сезона. «Шахтер» сильно отстает от «Динамо» во внутреннем чемпионате и плюс к этому он уже вылетел из Лиги Европы и Кубка страны, потому руководство «горняков» не торопится предлагать португальцу новый контракт.