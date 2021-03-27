«Тоттенхэм» готов продать Алли за € 30 млн
Дата публикации: 27-03-2021
В «Тоттенхэме» готовы расстаться с Деле Алли. По данным «Football Insider», руководство «шпор» не видит атакующего полузащитника в составе клуба. Трансфер футболиста может состояться ближайшим летом.
Лондонцы не станут препятствовать переходу и продадут игрока при наличии предложения, которое их устроит. За Алли они хотят получить около 30 млн евро. Ранее СМИ сообщали о намерении «ПСЖ» выкупить контракт хавбека.
Алли пополнил состав «шпор» зимой 2015 года, перейдя из «Милтона». Долгое время полузащитник считался твердым игроком основы, но этот сезон получился для него не самым удачным. В 22 встречах за «Тоттенхэм» он отметился 3 голами и 4 ассистами. Рыночная стоимость Алли равняется € 32 000 000.
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