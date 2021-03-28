«Милан» не может согласовать с Доннаруммой новый контракт
Дата публикации: 28-03-2021
Ситуация с новым контрактом Джанлуиджи Доннаруммы остается весьма сложной. «Милану» не удается подписать с игроком новое соглашение.
Источник в «MilanNews» сообщает, что «красно-черные» предлагают голкиперу контракт на 5 лет. Новые условия позволят Доннарумме ежегодно получать 8 млн евро. Однако представителей вратаря подобный вариант не устраивает. Они намерены согласовать контракт на меньший срок с установленным размером отступных и ежегодной зарплатой порядка 10 млн евро.
Если «Милану» не удастся переподписать Доннарумму, то уже летом тот станет свободным агентом. Интерес к голкиперу проявляют «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Сайт Transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 млн евро.
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