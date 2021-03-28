«Челси» рассматривает возможность возвращения Лукаку в случае провала перехода Холанда

Дата публикации: 28-03-2021

«Челси» пока не удается договориться о переходе Эрлинга Холанда, потому «аристократы» уже подыскали альтернативу на случай срыва сделки.



Издание «The Telegraph» пишет, что вместо Холанда лондонцы могут приобрести Лукаку, который ранее уже выступал на «Стэмфорд Бридж». Осуществить трансфер 27-летнего бельгийца также будет непросто, поскольку им активно интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал». К тому же, сам футболист заявлял, что счастлив в «Интере».



Лукаку принадлежал «Челси» в 2011-2013 годах. Однако пробиться в основу лондонцев форвард не смог. За «синих» он провел всего 15 матчей и имел весьма посредственную статистику (0 забитых мячей, 1 голевой пас). В «Интере» Лукаку обрел себя и стал лидером команды. В сезоне 20/21 на его счету 34 игры, в которых он оформил 25 голов и 7 ассистов.