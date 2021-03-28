На форварда «Арсенала» Ляказетта претендуют три клуба
Дата публикации: 28-03-2021
Пути «Арсенала» и Александра Ляказетта могут разойтись ближайшим летом. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы готовы продать форварда в межсезонье. В противном случае он может уйти бесплатно, поскольку соглашение с ним истекает летом 2022 года. При этом переговоры о продлении контракта с форвардом «пушкари» начинать не спешат.
Ресурс «ESPN» утверждает, что неопределенностью в судьбе француза намерены воспользоваться несколько клубов. В услугах 29-летного футболиста заинтересованы «Атлетико», «Рома» и «Севилья».
В текущем сезоне Ляказетт провел 34 встречи за «Арсенал» и отметился 13 мячами и 3 голевыми передачами.
По данным «Transfermarkt», ценник на игрока составляет 35 млн евро.
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