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Мойзе Кин намерен остаться в «ПСЖ»

Дата публикации: 28-03-2021

Мойзе Кин намерен остаться в «ПСЖ»

Мойзе Кин, арендованный «ПСЖ», хочет продолжить выступление во французской Лиге 1 (источник – «Football Italia»).

Форварда «Эвертона» полностью устраивает его положение в команде и жизнь в Париже. Однако арендное соглашение с «Пари Сен-Жермен» не предусматривает возможности выкупа итальянца. При этом отмечается, что английский клуб готов расстаться с игроком за 80 000 000 евро.

Карьера 21-летнего Мойзе Кина развивается очень стремительно. На взрослом уровне нападающий дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, выйдя на замену Марио Манджукичу (на тот момент ему было всего 16 лет). В 2019 году он перебрался в «Эвертон», заключив с клубом 5-летнее соглашение. За форварда «ириски» заплатили 27,5 млн евро. С осени 2020 года Кин выступает за «ПСЖ» (текущая статистика: 15 голов / 1 результативная передача).

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