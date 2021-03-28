Сарри близок к заключению контракта с «Фенербахче»

Дата публикации: 28-03-2021

«Football Italia», ссылаясь на «Ajansspor», рассказало, что «Фенербахче» пытается согласовать контракт с экс-наставником «Ювентуса».



Стороны практически договорились, и в ближайшее время Маурицио Сарри может перебраться в Турцию. Для уточнения деталей сделки специалист должен встретиться с главой «Фенербахче».



До подписания соглашения с Сарри туркам придется играть без наставника. Временно эту должность занимает Эмре Березоглу, поскольку Эрол Булут, тренировавший команду ранее, был уволен.



Сарри имеет богатый опыт работы. Он возглавлял различные клубы, включая «Наполи», «Пескару», «Челси», «Ювентус» и другие. С августа 2020 года специалист является безработным.