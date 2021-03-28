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ФИФА готовит серьезное изменение в принципах трансферной работы клубов

Дата публикации: 28-03-2021

ФИФА готовит серьезное изменение в принципах трансферной работы клубов

Неожиданная новость открылась в процессе онлайн-встречи главы CBF (Бразильская конфедерация футбола) с руководителями команд Серии А и Серии Б (Бразилия).

Рожерио Каболко сообщил, что ФИФА готова согласовать смягчение возрастных критериев при трансферах футболистов. Продавать игроков в Европу разрешат при достижении ими 16-летнего возраста. В настоящее время переходы до 18 лет доступны лишь при аренде или отсутствии у футболиста действующего контракта.

Слова Каболко разместил ресурс «UOL»: «Я раскрываю секретную информацию. В FIFA планируют предоставить возможность подписания соглашений с футболистами, начиная с 16 лет. Случится это совсем скоро, но я продолжаю убеждать главу организации отказаться от данного решения».

В заключительной части встречи сообщалось, что CBF продолжит соблюдать ранее действовавшие нормы. Негативное отношение к нововведениям со стороны бразильских клубов вполне объяснимо. Если возрастной ценз понизят, то европейские команды смогут подписывать футболистов в более юном возрасте за меньшие деньги. Бразильским клубам это сулит серьезные финансовые потери.

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