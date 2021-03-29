«Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром

Дата публикации: 29-03-2021

По информации «Mundo Deportivo», «Арсенал» в ближайшее трансферное окно попытается приобрести Набиля Фекира, принадлежащего «Бетису».



Ранее СМИ также сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Ман Юнайтед», «Интера» и «Ливерпуля». О возможной сумме трансфера неизвестно. При этом стоит отметить, что портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 миллионов евро. С «зелёно-белыми» француз связан контрактом, который будет действовать еще 2 года.



Фекир является чемпионом мира-2018. В том же 2018-м году атакующий полузащитник перебрался из «Лиона» в «Бетис». Испанцы заплатили за почти 20 миллионов евро.



В текущем сезоне 27-летний Набиль появлялся на поле за «Бетис» в 30 встречах. На его счету 3 забитых мяча и 6 голевых передач.