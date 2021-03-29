«Интер» нацелился на форварда «Аталанты» Мурьеля
Дата публикации: 29-03-2021
Издание «Football Italia», ссылаясь на «La Gazzetta dello Sport», опубликовало информацию о возможном переходе 29-летнего Луиса Мурьеля в «Интер».
Руководство миланцев видит в колумбийце большой потенциал и считает его основной трансферной целью на ближайшее лето. Антонио Конте, тренирующий «нерадзурри», также хочет видеть нападающего «Атланты» в составе клуба.
Сумма потенциальной сделки может составить от 25 до 30 миллионов евро. Действующее соглашение колумбийца с «Аталантой» истекает летом 2023 года, потому сэкономить на покупке футболиста «Интеру» не удастся.
В команду из Бергамо Мурьель перебрался в 2019 году (ранее он принадлежал «Севилье»). В 26 матчах текущего сезона Серии А центрфорвард отметился 16 голами.
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