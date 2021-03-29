СМИ: Бойко хочет покинуть «Динамо». Интерес к вратарю проявляет АЕК
Дата публикации: 29-03-2021
Украинский голкипер Денис Бойко решил покинуть «Динамо». Турецкий ресурс «Sporx» со ссылкой на греческие СМИ сообщает, что вратаря попытается приобрести греческий АЕК.
33-летний Бойко нечасто появляется в основе киевского клуба и почти не имеет игровой практики, потому переход в афинскую команду представляется для него оптимальным вариантом развития карьеры.
В сезоне 2020/21 на счету голкипера всего 2 матча за «бело-синих». Контракт футболиста с «Динамо» действует до 2023 года, но он уже сообщил представителям клуба о намерении завершить сотрудничество.
Бойко несколько сезонов провел в «Бешикташе», но выиграть конкуренцию за место в основе турецкого клуба он не сумел, потому в 2018 году вернулся в «Динамо».
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