«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии»
Дата публикации: 29-03-2021
Туринцы присматриваются к Ли Кан Ину, защищающему цвета испанской «Валенсии» (источник – «El Mundo Deportivo»). С «летучими мышами» корейский хавбек связан контрактом до лета следующего года, но «Ювентус» намерен выкупить его в ближайшее ТО.
Кан Ин воспитывался в академии «Валенсии». В 2017 году он провел дебютную игру за дубль испанского клуба. Еще через 2 года кореец впервые появился на поле в Ла Лиге, заменив в поединке с «Реалом Вальядолид» Дениса Черышева. Кан Ину принадлежит уникальное достижение – он является самым молодым легионером, сыгравшим в испанской Примере.
В сезоне 2020/2021 на счету корейца 23 поединка за «Валенсию» (1 гол / 4 ассиста). Трансферная стоимость Кан Ина составляет 15 000 000 евро.
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