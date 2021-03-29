  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии»

Дата публикации: 29-03-2021

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии»

Туринцы присматриваются к Ли Кан Ину, защищающему цвета испанской «Валенсии» (источник – «El Mundo Deportivo»). С «летучими мышами» корейский хавбек связан контрактом до лета следующего года, но «Ювентус» намерен выкупить его в ближайшее ТО.

Кан Ин воспитывался в академии «Валенсии». В 2017 году он провел дебютную игру за дубль испанского клуба. Еще через 2 года кореец впервые появился на поле в Ла Лиге, заменив в поединке с «Реалом Вальядолид» Дениса Черышева. Кан Ину принадлежит уникальное достижение – он является самым молодым легионером, сыгравшим в испанской Примере.

В сезоне 2020/2021 на счету корейца 23 поединка за «Валенсию» (1 гол / 4 ассиста). Трансферная стоимость Кан Ина составляет 15 000 000 евро.

Похожие новости:

  • Ли Кан Ин может перейти в «Ювентус»
    Ли Кан Ин может перейти в «Ювентус»
    «Ювентус» может пополниться корейским футболистом. По данным издания «Goal», туринцы намерены выкупить контракт Ли Кан Ина, принадлежащего...
  • «Ювентус» интересуется полузащитником «Валенсии»
    «Ювентус» интересуется полузащитником «Валенсии»
    Правый вингер «Валенсии» Ферран Торрес может пойти на повышение. В услугах 19-летнего футболиста заинтересован флагман Итальянского...
  • «Ливерпуль» интересуется футболистом «Валенсии»
    «Ливерпуль» интересуется футболистом «Валенсии»
    Даниэль Парехо, защищающий цвета испанской «Валенсии», заинтересовал руководство «Ливерпуля». В СМИ появилась информация о том, что скауты...
  • Черышева ждут в Валенсии уже в зимнее трансферное окно
    Черышева ждут в Валенсии уже в зимнее трансферное окно
    Хав Денис Черышев, представляющий «Реал» зимой может пополнить ряды Летучих Мышей. Лос Чес уже контактировали со Сливочными по данному...
  • «Барселона» намерена подписать защитника «Валенсии» Гайя
    «Барселона» намерена подписать защитника «Валенсии» Гайя
    Каталонская «Барселона» интересуется игроком «Валенсии» Хосе Луисом Гайя. Новое руководство «сине-гранатовых»...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close