«Атлетико» оценил Льоренте, которым интересуется «МЮ», в 120 млн евро
По данным «Marca», «Атлетико» рассматривает возможность продажи Маркоса Льоренте, но хочет получить за 26-летнего хавбека солидную компенсацию. Речь идет о 120 миллионах евро. Именно в такую сумму «матрасники» оценили полузащитника.
Диего Симеоне, возглавляющий мадридцев, считает Льоренте одним из ключевых игроков клуба, потому за меньшую сумму «Атлетико» не готов его отпустить. При этом контракт футболиста с «матрасниками» истекает только через 3 года.
Ранее сообщалось об интересе к Льоренте со стороны «Манчестер Юнайтед». Англичане предлагали за хавбека 80 000 000 евро, но такая сумма испанскую сторону не устроила.
По ходу нынешнего розыгрыша Ла Лиги Льоренте провел за «Атлетико» 36 встреч, в которых стал автором 10 забитых мячей и 9 голевых пасов.
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