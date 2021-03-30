Источник: Кавани покинет «МЮ» по окончании нынешнего сезона
Центрфорвард «Ман Юнайтед» Эдинсон Кавани с высокой долей вероятности покинет «Олд Траффорд» сразу после завершения текущего сезона.
Как пишет «Manchester Evening News», вероятность того, что «красные дьяволы» продлят 34-летнего уругвайца еще на год, становится ниже с каждым днём. Боссы английского гранда сомневаются в целесообразности подписания нового соглашения с Эдинсоном, так как нападающий находится не в лучшем физическом состоянии. В этом сезоне он пропустил достаточно много матчей из-за травм. Помимо прочего, в «МЮ» недовольны комментариями игрока относительно его возможного перехода в «Бока Хуниорс».
Напомним, Кавани присоединился к команде Сульшера в качестве свободного агента в октябре минувшего года. Его трудовой договор с клубом в силе до 30 июня. В 18 встречах АПЛ Эдинсон отличился 6 голами и 2 ассистами.
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