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Бывший защитник «Баварии» Рафинья перешел в «Гремио»

Дата публикации: 30-03-2021

Бывший защитник «Баварии» Рафинья перешел в «Гремио»

В пресс-службе «Гремио» подтвердили подписание соглашения с 35-летним экс-защитником «Баварии». Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал следующее заявление:

«Рафинья стал дебютным приобретением «Гремио» в этом году. Именитый игрок подписал с нашей командой договор до конца года».

Рафинья долгое время выступал в Германии. С «Баварией» он одержал победу в ЛЧ, клубном ЧМ, Суперкубке УЕФА, 7 раз выигрывал Бундеслигу, трижды Кубок и 1 раз Суперкубок страны. Из мюнхенского клуба защитник ушел в 2019 году. В 2008 году вместе со сборной он завоевал «бронзу» Олимпиады.

До переезда в Бразилию Рафинья успел поиграть в Греции за «Олимпиакос». В местной Суперлиге он провел 14 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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