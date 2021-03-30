Бывший защитник «Баварии» Рафинья перешел в «Гремио»
Дата публикации: 30-03-2021
В пресс-службе «Гремио» подтвердили подписание соглашения с 35-летним экс-защитником «Баварии». Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал следующее заявление:
«Рафинья стал дебютным приобретением «Гремио» в этом году. Именитый игрок подписал с нашей командой договор до конца года».
Рафинья долгое время выступал в Германии. С «Баварией» он одержал победу в ЛЧ, клубном ЧМ, Суперкубке УЕФА, 7 раз выигрывал Бундеслигу, трижды Кубок и 1 раз Суперкубок страны. Из мюнхенского клуба защитник ушел в 2019 году. В 2008 году вместе со сборной он завоевал «бронзу» Олимпиады.
До переезда в Бразилию Рафинья успел поиграть в Греции за «Олимпиакос». В местной Суперлиге он провел 14 матчей и отметился 1 результативной передачей.
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