Буффон близок к уходу из «Ювентуса»

Дата публикации: 30-03-2021

По данным «Goal», «Ювентус» может попрощаться со своей легендой ближайшим летом. Источник, ссылаясь на издание «La Gazzetta dello Sport», сообщает, что инициатором прекращения сотрудничества является сам Джанлуиджи Буффон.



Голкипер хочет чаще выходить на поле в составе туринцев и уверен, что может принести пользу клубу. Если ситуация не изменится, то он готов перебраться в другую команду. Окончательное решение будет принято по итогам финального матча Кубка Италии против «Аталанты». Буффон намерен обсудить ситуацию с Андреа Аньелли (президентом «старой синьоры»).



Джанлуиджи хотел бы перейти в «Парму», где началась его карьера, но если предложенные варианты не устроят голкипера, то он может уйти из спорта.