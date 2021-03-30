АПЛ планирует ввести полуавтоматическую систему определения офсайдов

Дата публикации: 30-03-2021

Руководители английской Премьер-лиги намерены бороться с любыми ошибками при фиксировании офсайдов.



По данным издания «The Atletic», уже со следующего года в чемпионате Англии начнёт функционировать полуавтоматическая система определения положения «вне игры», которая будет действовать по тому же принципу, что и фиксация взятия ворот.



Таким образом, в случае попадания игрока в офсайд, система мгновенно уведомит арбитров VAR, а те в свою очередь, оперативно поставят в известность главного судью матча. Ожидается, что данное нововведение, прошедшее тестирование на Клубном чемпионате мира 2020 года в Катаре, уже в ближайшее время будет официально одобрено FIFA.