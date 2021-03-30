Защитник «РБ Лейпциг» Конате может оказаться в Англии

Дата публикации: 30-03-2021

«Ливерпуль» близок к подписанию Ибраимы Конате. Переговоры по поводу перехода находятся в завершающей стадии, передаёт «The Athletic».



Французский защитник имеет действующий контракт с «Лейпцигом», но немецкий клуб вряд ли сможет помешать трансферу. В соглашении с Конате прописана сумма отступных в 40 млн евро. Заплатив ее, «Ливерпуль» сможет приобрести футболиста без учёта мнения руководства «быков».



21-летним французом также интересовались и другие клубы, среди которых «Арсенал», «МЮ» и «Челси».



Примечательно, что Конате может оказаться 3-им центрбеком, пополнившим состав «мерсисайдцев» в этом году. Ранее «Ливерпуль» приобрел Бена Дэвиса и взял в аренду Озана Кабака.