Источник: Алаба подпишет с «Реалом» 4-летний контракт

Дата публикации: 30-03-2021

Фабрицио Романо раскрыл детали перехода Давида Алабы в «Реал». По его сведениям, свою подпись под контрактом 28-летний австриец еще не поставил, но уже согласовал условия договора. Если сделка состоится, то игрок будет защищать цвета «сливочных» до 2025 года.



В случае переезда в Мадрид Алаба получит солидный бонус. Представители «Реала» обещали Джорджу Алабе (отцу футболиста), самому Алабе и его агенту Пини Захави 20 млн евро. Ежегодная зарплата австрийца в новом клубе составит 10 000 000 евро.



Стоит упомянуть, что «Реалу» Алаба достанется бесплатно, поскольку его контракт с «Баварией» завершается по окончании сезона.



В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету футболиста 35 встреч за мюнхенский клуб (2 забитых мяча, 2 ассиста).