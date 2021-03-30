Источник: Алаба подпишет с «Реалом» 4-летний контракт
Дата публикации: 30-03-2021
Фабрицио Романо раскрыл детали перехода Давида Алабы в «Реал». По его сведениям, свою подпись под контрактом 28-летний австриец еще не поставил, но уже согласовал условия договора. Если сделка состоится, то игрок будет защищать цвета «сливочных» до 2025 года.
В случае переезда в Мадрид Алаба получит солидный бонус. Представители «Реала» обещали Джорджу Алабе (отцу футболиста), самому Алабе и его агенту Пини Захави 20 млн евро. Ежегодная зарплата австрийца в новом клубе составит 10 000 000 евро.
Стоит упомянуть, что «Реалу» Алаба достанется бесплатно, поскольку его контракт с «Баварией» завершается по окончании сезона.
В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету футболиста 35 встреч за мюнхенский клуб (2 забитых мяча, 2 ассиста).
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