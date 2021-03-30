Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
Дата публикации: 30-03-2021
«Манкунианцы» вернут Диогу Далота, который сейчас находится в аренде в «Милане». По данным Николы Скиры, состав «Ман Юнайтед» португалец пополнит ближайшим летом.
Примечательно, что миланцы хотели сохранить Далота, но выкупить контракт 22-летнего защитника им не удалось. Объясняется это слишком большой стоимостью компенсации, которую «манкунианцы» запросили за своего игрока. Трансфер португальца представители английского гранда оценили в 20 млн евро. С учетом приоритетов «Милана» на ближайшее лето подобная сумма для клуба оказалась чрезмерно высокой.
В сезоне 2020/2021 на счету Далота 24 встречи за «россонери» с 2 голами и 2 результативными пасами. Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро.
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