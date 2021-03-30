Агент Зайнутдинова подтвердил интерес к игроку со стороны «Аталанты»
Дата публикации: 30-03-2021
Евгений Новиков, являющийся агентом Бактиёра Зайнутдинова прокомментировал появившиеся в прессе слухи об интересе к игроку ЦСКА и национальной сборной Казахстана со стороны итальянской «Аталанты».
«Это тот случай, когда информация соответствует действительности. Готов ли Бактиёр принять новый вызов если поступит соответствующее предложение? Ну для начала бергамаски должны договориться с «армейцами». Если все стороны будут довольны, то почему бы и нет», - приводит слова Новикова Sport-exspress.ru.
Напомним, в августе 2020 года ЦСКА выкупил права на Зайнутдинова у «Ростова» за 2 000 000 евро.
В текущей кампании 22-летний полузащитник выходил на поле 29 раз (1 гол и 3 ассиста).
Похожие новости:
Агент игрока Утрехта Аллера подтвердил интерес со стороны ЦСКА
Представитель интересов Себастьена Аллера, который выступает за «Утрехт», подтвердил, что ЦСКА проявлял интерес к игроку, но лично с ним...
Представитель интересов Себастьена Аллера, который выступает за «Утрехт», подтвердил, что ЦСКА проявлял интерес к игроку, но лично с ним...
Агент Локателли подтвердил информацию об интересе «Ювентуса»
Футбольный агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли, подтвердил интерес к игроку со...
Футбольный агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли, подтвердил интерес к игроку со...
Дмитрий Хомуха: Натхо получит вызов в сборную, если будет играть за ЦСКА
Наставник российской молодежки Дмитрий Хомуха поведал о возможном будущем новичка ЦСКА Амира Натхо в национальной сборной. Как заявляет Дмитрий...
Наставник российской молодежки Дмитрий Хомуха поведал о возможном будущем новичка ЦСКА Амира Натхо в национальной сборной. Как заявляет Дмитрий...
«Лацио»: Интерес со стороны российских инвесторов?
Представители римского «Лацио» опровергли слухи о том, что серьезный инвестор из России планирует покупку клуба. На днях в прессе появилась...
Представители римского «Лацио» опровергли слухи о том, что серьезный инвестор из России планирует покупку клуба. На днях в прессе появилась...
Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии
Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном возвращении в состав национальной...
Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном возвращении в состав национальной...