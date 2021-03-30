Агент Зайнутдинова подтвердил интерес к игроку со стороны «Аталанты»

Дата публикации: 30-03-2021

Евгений Новиков, являющийся агентом Бактиёра Зайнутдинова прокомментировал появившиеся в прессе слухи об интересе к игроку ЦСКА и национальной сборной Казахстана со стороны итальянской «Аталанты».



«Это тот случай, когда информация соответствует действительности. Готов ли Бактиёр принять новый вызов если поступит соответствующее предложение? Ну для начала бергамаски должны договориться с «армейцами». Если все стороны будут довольны, то почему бы и нет», - приводит слова Новикова Sport-exspress.ru.



Напомним, в августе 2020 года ЦСКА выкупил права на Зайнутдинова у «Ростова» за 2 000 000 евро.



В текущей кампании 22-летний полузащитник выходил на поле 29 раз (1 гол и 3 ассиста).