Дата публикации: 30-03-2021

Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports и букмекерская компания 1xBet объявили о партнерстве на 2021 год.

WePlay Esports и 1xBet: партнерство лидеров. Фото: WePlay Esports



1xBet стал первым букмекерским брендом, поддержавшим новое поколение киберспортивных дисциплин. Начиная с первого сезона лиги WePlay Ultimate Fighting League (WUFL), партнерство распространится на все турниры WePlay Esports в 2021 году.

Сотрудничество лидеров индустрий направлено на то, чтобы привлечь новую аудиторию, а также дать фанатам больше эмоций от просмотра киберспортивных турниров.

«WePlay Ultimate Fighting League Season 1 является первым масштабным турниром для файтинг-сообщества в 2021 году, а также следующим шагом в нашем долгосрочном партнерстве с 1xBet. Новый сезон файтинг-лиги WUFL также будет впервые включать соревнования по нескольким играм в рамках одного мероприятия. Проводя турниры, мы стремимся подарить зрителям наилучшие впечатления, и именно это стало основой нашего партнерства», – говорит Евгения Тимофеева, руководитель отдела продаж в регионе EMEA в WePlay Esports.

«Наш формат работы с WePlay Esports должен положительно повлиять на захватывающий мир киберспорта. Вместе мы даем начало новым трендам в работе с контентом вокруг турниров и добавляем в их просмотр больше интерактивности. Для этого мы готовы поддерживать интерес аудитории к новым дисциплинам и выходить на новые регионы. Освещение турнира по файтингам в СНГ – подтверждение этих слов. Уверены, что новая глава сотрудничества будет еще более продуктивной и послужит ориентиром в сфере организаций киберспортивных мероприятий», – сказал Алекс Соммерс, представитель 1xBet.





«В нашем партнерстве с 1xBet мы не ограничиваемся только интеграциями в трансляции наших турниров. Это тесное сотрудничество и работа над созданием новых продуктов как в рамках киберспортивного рынка, так и за его пределами. Для нас партнерство с 1xBet – это о развитии индустрии и генерировании новых кейсов, которые будут полезны и рынку, и нашей аудитории», – подчеркнул Валентин Шевченко, руководитель по развитию бизнеса в WePlay Esports.

Первый сезон файтинг-лиги WUFL пройдет с 25 марта по 11 апреля и будет включать соревнования по Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI и Tekken 7.

Источник: Пресс-служба WePlay Esports

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О WePlay Esports

WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг соединяет лучшие практики сфер киберспорта, медиа и развлечений с целью разработки и предоставления новейших продуктов или сервисов по всему миру.

С 2012 года бренд WePlay Esports известен высококачественной организацией и трансляцией киберспортивных онлайн-турниров и LAN-финалов. Помимо организации и проведения киберспортивных мероприятий, холдинг обладает экспертизой в разработке специализированных IT-решений и собственной турнирной платформы, а также в интеграции брендов в киберспорт и продаже медиаправ.

Предоставляя публике то, чем она так страстно увлечена, — киберспорт и развлечения, — холдинг создает условия и возможности для развития бизнесов, привлекая их к диалогу с активной и увлеченной киберспортивной аудиторией.

Об 1xBet

Основанная в 2007 году компания 1xBet – инновационный букмекерский бренд с мировым именем. Это одна из самых прогрессивных компаний в отрасли с офисами в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Каждый месяц 1xBet предлагает клиентам десятки тысяч спортивных онлайн-событий – как до начала матча, так и в режиме live. Игроки также могут делать ставки на более чем 3000 событий в 20 киберспортивных дисциплинах, среди которых не только CS:GO, Dota 2, LoL, но и менее популярные.

1xBet имеет опыт сотрудничества с такими киберспортивными организациями, как Natus Vincere, HellRaisers Esports, Gambit Esports, K23, Pro100, Cascade Esports; с лигами ESL PRO League и CIS Esports League; а также с турнирными операторами ESL, Dreamhack, WePlay Esports и Epic Esports Events. Кроме того, компания является глобальным партнером ФК «Барселона», официальным спонсором трансляций итальянской Серии А и медиапартнером LaLiga, официальным спонсором Кубка африканских наций.



