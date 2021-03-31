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Тьемуэ Бакайоко покинет «Наполи»

Дата публикации: 31-03-2021

Тьемуэ Бакайоко покинет «Наполи»

Тьемуэ Бакайоко летом вновь вернется в «Челси». Текущий сезон хавбек лондонцев проводит в «Наполи» на правах аренды. Новостью поделился в своем Twitter-аккаунте Николо Скира.

Агент футболиста ранее сообщал о готовности рассматривать вариант с продолжением карьеры в Неаполе. Однако итальянцы отказались от приобретения или повторной аренды игрока. В сезоне 2020/2021 француз провел за «Наполи» 35 встреч, в которых отметился 1 мячом и 2 голевыми пасами.

Состав «Челси» Бакайоко пополнил 4 года назад. До этого он выступал во французской Лиге 1 за «Монако». Однако пробиться в основу лондонцев полузащитник не смог. Последние 3 сезона он провел в аренде (в «Милане», «Монако» и «Наполи»).

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