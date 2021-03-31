Иванисеня и Абу Ханна отказались продлевать контракты с «Зарей»
Луганская команда рискует потерять сразу двух игроков основного состава по окончании сезона-2020/21. Об этом в эфире программы «Цыганык Live» рассказал журналист Игорь Цыганык.
По словам источника, речь идёт о хавбеке Дмитрии Иванисене и защитнике Жоэле Абу Ханне. Руководство «Зари» предложило футболистом пролонгировать трудовые договора на текущих условиях, на что оба ответили отказом, так как считают, что своей игрой они заслужили прибавки к зарплате. Таким образом, если в ближайшее время стороны не придут к общему знаменателю, то уже 1 июля и украинец, и немец станут свободными агентами.
В нынешней кампании Иванисеня поучаствовал в 23 матчах, став автором 7 голов и 3 ассистов. Абу Ханна также, как и его партнёр по команде сыграл 23 раза и занес в свой актив 1 результативную передачу.
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