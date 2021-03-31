Дракслер покинет «ПСЖ» по окончании сезона

Дата публикации: 31-03-2021

Немецкий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер принял решение о своём будущем.



Как пишут итальянские СМИ, в частности «La Gazzetta dello Sport», 27-летний футболист покинет стан парижан летом в качестве свободного агента, так как его действующий контракт с клубом подходит к концу.



Стоит упомянуть, что французский гранд уже пытался продать Дракслера во время зимнего трансферного окна после того, как стороны не сумели согласовать условия дальнейшего сотрудничества.



Юлиан выступает за «ПСЖ» с 2017-го года. Всего в «красно-синей» футболке он провёл 163 встречи, забил 24 гола и сделал 36 ассистов.



Ранее различные источники сообщали об интересе к атакующему хавбеку со стороны лондонского «Арсенала».