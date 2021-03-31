Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии после Евро-2021
Дата публикации: 31-03-2021
«Daily Mail» сообщает, что Фрэнк Лэмпард может встать у руля английской молодежки. В планы Футбольной ассоциации страны не входит продление соглашения с Адрианом Буртройдом, возглавляющим сборную. Причиной этого являются слабые результаты, демонстрируемые командой на ЧЕ (Англия с нулем очков располагается на последней строчке в группе). Действие его контракта ограничено летом 2021 года.
Лэмпард не является единственным кандидатом на данную должность. В ассоциации также рассматривают вариант с назначением на этот пост Пола Симпсона, добившегося с молодежной сборной U20 победы на ЧМ-17, и Стива Купера, возглавляющего «Суонси».
Ранее Лэмпард тренировал «Челси», из клуба его уволили в январе 2021 года.
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