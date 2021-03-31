Салах: останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня

Дата публикации: 31-03-2021

Мохамед Салах поделился информацией, связанной с его будущим в «Ливерпуле».



Заявление 28-летнего нападающего опубликовало издание «Goal»: «Продолжу ли я выступать за «Ливерпуль»? Не хочу сейчас комментировать это, но дальнейшее развитие событий не зависит от меня. Отношения с Клоппом я бы описал, как обычные отношения между профессионалами. Я вполне мог бы выступать на высоком уровне еще несколько лет, но никто не может предугадать, что случится в будущем. Не исключаю, что когда-нибудь я окажусь в Испании».



Ранее СМИ сообщали о конфликте между Клоппом и Салахом и возможном уходе египтянина из «Ливерпуля».



В текущем сезоне на его счету 40 матчей за английскую команду (25 голов, 4 результативных паса).