Салах: останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня
Дата публикации: 31-03-2021
Мохамед Салах поделился информацией, связанной с его будущим в «Ливерпуле».
Заявление 28-летнего нападающего опубликовало издание «Goal»: «Продолжу ли я выступать за «Ливерпуль»? Не хочу сейчас комментировать это, но дальнейшее развитие событий не зависит от меня. Отношения с Клоппом я бы описал, как обычные отношения между профессионалами. Я вполне мог бы выступать на высоком уровне еще несколько лет, но никто не может предугадать, что случится в будущем. Не исключаю, что когда-нибудь я окажусь в Испании».
Ранее СМИ сообщали о конфликте между Клоппом и Салахом и возможном уходе египтянина из «Ливерпуля».
В текущем сезоне на его счету 40 матчей за английскую команду (25 голов, 4 результативных паса).
Похожие новости:
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Еще в январе Мохамед Салах говорил о желании остаться в «Ливерпуле», теперь же ситуация изменилась. Нападающий как никогда близок к уходу из команды....
Еще в январе Мохамед Салах говорил о желании остаться в «Ливерпуле», теперь же ситуация изменилась. Нападающий как никогда близок к уходу из команды....
А.Сиссоко: «Хочу остаться в «Ливерпуле»
Франко-сенегальский защитник «Валенсии» Али Сиссоко хотел бы остаться в английском «Ливерпуле», за который он выступает на...
Франко-сенегальский защитник «Валенсии» Али Сиссоко хотел бы остаться в английском «Ливерпуле», за который он выступает на...
Салах: хотел попасть в Ливерпуль много лет назад
Лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, когда в первый раз задумался о переходе в состав «мерсисайдцев». «Я...
Лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, когда в первый раз задумался о переходе в состав «мерсисайдцев». «Я...
Милнер: Салах останется в Ливерпуле
Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил мнение относительно лидера атак «мерсисайдцев» Мохаммеда Салаха....
Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил мнение относительно лидера атак «мерсисайдцев» Мохаммеда Салаха....
Роджерс: никто лучше меня не справится с работой в Ливерпуле
Менеджер «Ливерпуля» с уверенностью заявил, что достоин той должности, которую занимает. «Кажется, я отчётливо объяснил, что лучше меня никому не...
Менеджер «Ливерпуля» с уверенностью заявил, что достоин той должности, которую занимает. «Кажется, я отчётливо объяснил, что лучше меня никому не...