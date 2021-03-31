«Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро

Дата публикации: 31-03-2021

По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса».



Агуэро провел в составе «Ман Сити» несколько великолепных сезонов. В английский клуб он перешел в 2011 году, перебравшись из «Атлетико». «Горожанам» его трансфер обошелся ровно в 40 000 000 евро. Вместе с «Сити» Агуэро удалось выиграть чемпионство в АПЛ, Кубок страны, Кубок лиги (5 раз) и Суперкубок Англии (3 раза).



В текущем сезоне он провел 14 встреч в футболке «горожан», отличившись 3 забитых мячами.



Соглашение Агуэро с командой Пепа Гвардиолы рассчитано до лета 2021 года. На сегодняшний день стоимость аргентинца составляет 25 млн евро (ресурс Transfermarkt.de).