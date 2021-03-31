«Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
Дата публикации: 31-03-2021
«Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли.
Так, один из главных инсайдеров в мире футбола журналист Николо Скира уверяет, что туринский клуб готов предоставить 23-летнему опорнику контрактное соглашение, рассчитанное на пять лет, по которому Мануэль будет зарабатывать 2 500 000 евро за сезон.
При этом отмечается, что боссы «нероверди» намерены получить за игрока как минимум 40 миллионов евро. Чтобы снизить сумму компенсации «Ювентус» собирается включить в сделку 21-летнего крайнего защитника Джанлуку Фработту.
Ранее сообщалось, что заполучить Локателли желают такие клубы как «Боруссия» (Дортмунд) и «Атлетико» (Мадрид).
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