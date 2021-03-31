  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн

Дата публикации: 31-03-2021

«Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн

«Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Так, один из главных инсайдеров в мире футбола журналист Николо Скира уверяет, что туринский клуб готов предоставить 23-летнему опорнику контрактное соглашение, рассчитанное на пять лет, по которому Мануэль будет зарабатывать 2 500 000 евро за сезон.

При этом отмечается, что боссы «нероверди» намерены получить за игрока как минимум 40 миллионов евро. Чтобы снизить сумму компенсации «Ювентус» собирается включить в сделку 21-летнего крайнего защитника Джанлуку Фработту.

Ранее сообщалось, что заполучить Локателли желают такие клубы как «Боруссия» (Дортмунд) и «Атлетико» (Мадрид).

Похожие новости:

  • «Ювентус» сохраняет интерес к Локателли
    «Ювентус» сохраняет интерес к Локателли
    «Ювентус» не теряет надежд заполучить Мануэля Локателли. Отметим, туринцы пытались совершить трансфер 22-летнего игрока еще минувшим...
  • «Манчестер Сити» поборется с итальянскими грандами за Локателли
    «Манчестер Сити» поборется с итальянскими грандами за Локателли
    «Манчестер Сити» решил бросить вызов «Милану» и «Ювентусу», и побороться за опорника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом информирует британский...
  • «Боруссия» Д нашла замену травмированному Витселю в Италии
    «Боруссия» Д нашла замену травмированному Витселю в Италии
    «Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к услугам Мануэля Локателли, сообщает «Sport1». Как известно, команде с «Сигнал Идуна Парк» предстоит...
  • «Ювентус» может подписать Локателли или Жоржиньо
    «Ювентус» может подписать Локателли или Жоржиньо
    В список потенциальных новичков «Ювентуса» вошли Жоржиньо, выступающий за «Челси», и Мануэль Локателли из «Сассуоло». Последний является основной...
  • «Ман Сити» продолжает преследовать игрока сборной Италии
    «Ман Сити» продолжает преследовать игрока сборной Италии
    Восходящая звезда Серии А Мануэль Локателли может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. «The Sun» сообщает, что агент 23-летнего итальянца...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close