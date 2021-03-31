  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

В случае сокращения числа городов-хозяев Евро-2020 матчи турнира будут перенесены в Лондон и Санкт-Петербург

Дата публикации: 31-03-2021

 

УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург, информирует журналист Танкреди Палмери.
УЕФА может принять решение о переносе игр из других принимающих стран, и эти два города рассматриваются приоритетными, так как готовы принять максимально возможное количество зрителей.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на свежую информацию: «Мне про это ничего не известно».

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, но название оставили без изменений.

Планировалось, что чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Но в УЕФА не исключают переносы игр в несколько базовых городов или даже в одну страну.




Похожие новости:

  • Британия готова принять все матчи «Евро-2020» и поборется за «ЧМ-2030»
    Британия готова принять все матчи «Евро-2020» и поборется за «ЧМ-2030»
    Британский премьер заявил о готовности страны провести «Евро-2020». Кроме того, Борис Джонсон рассказал о намерении принять и мировое первенство 2030...
  • Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
    Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
    Один из лучших стадионов России и мира станет местом проведения финала Лиги чемпионов. Речь о «Газпром Арене», где свои домашние матчи...
  • UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
    UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
    Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
  • Сборные ФНЛ и Серии В сыграют в Санкт-Петербурге
    Сборные ФНЛ и Серии В сыграют в Санкт-Петербурге
    Игорь Ефремов, президент ФНЛ, совершил визит в Астрахань во время которого сделал заявление, что второго декабря в Санкт-Петербурге будет проведен...
  • УЕФА пересмотрел ограничения на нахождение зрителей на трибунах
    УЕФА пересмотрел ограничения на нахождение зрителей на трибунах
    Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30%...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close