В случае сокращения числа городов-хозяев Евро-2020 матчи турнира будут перенесены в Лондон и Санкт-Петербург

Дата публикации: 31-03-2021

УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург, информирует журналист Танкреди Палмери.

УЕФА может принять решение о переносе игр из других принимающих стран, и эти два города рассматриваются приоритетными, так как готовы принять максимально возможное количество зрителей.



Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на свежую информацию: «Мне про это ничего не известно».



Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, но название оставили без изменений.



Планировалось, что чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Но в УЕФА не исключают переносы игр в несколько базовых городов или даже в одну страну.







