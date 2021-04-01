«Краснодар» заинтересовался нападающим «Ривер Плейта» Борре

Дата публикации: 01-04-2021

«Краснодар» ищет усиление на латиноамериканском рынке. Клуб намерен подписать Рафаэля Сантоса Борре, выступающего за «Ривер Плейт». Подробности возможной сделки раскрыл Пако Бельмонте.



Как сообщил инсайдер, «Краснодар» попытается заполучить форварда бесплатно, поскольку его соглашение с аргентинской командой истекает ближайшим летом. «Быки» уже вышли на представителей Борре с официальным предложением. Соперниками «Краснодара» в борьбе за футболиста будут «Кротоне», «Лас-Пальмас», «Жил Висенте» и «Сток Сити».



25-летний Борре ранее уже успел поиграть за «Вильярреал» и «Атлетико». В Аргентину он вернулся в 2017 году. В сезоне 20/21 на счету форварда 7 встреч за «Ривер Плейт» (7 голов).