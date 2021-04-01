Агент Холанда: был неправ, когда посоветовал Эрлингу перейти в «Боруссию» Д
Дата публикации: 01-04-2021
Ресурс «The Athletic» опубликовал весьма интересное заявление Мино Райолы, представляющего интересы Эрлинга Холанда. Агент сообщил о своей ошибке в выборе будущего клуба норвежца.
«В отношении Холанда мы заблуждались. Он развивается гораздо быстрее, чем ожидали многие. Сейчас я могу признать, что ошибался, когда советовал ему продолжить карьеру в «Боруссии», выбрав дортмундскую команду вместо более значимого клуба.
Ранее у некоторых команд были сомнения, что после «Зальцбурга» он сможет быстро адаптироваться в тяжелых чемпионатах. Теперь уже ясно, что Холанд готов играть на высочайшем уровне абсолютно в любом клубе. При этом сейчас лучше не спешить, а подождать и посмотреть, что произойдет» - цитирует слова Райолы источник.
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