Агент Холанда: был неправ, когда посоветовал Эрлингу перейти в «Боруссию» Д

Дата публикации: 01-04-2021

Ресурс «The Athletic» опубликовал весьма интересное заявление Мино Райолы, представляющего интересы Эрлинга Холанда. Агент сообщил о своей ошибке в выборе будущего клуба норвежца.



«В отношении Холанда мы заблуждались. Он развивается гораздо быстрее, чем ожидали многие. Сейчас я могу признать, что ошибался, когда советовал ему продолжить карьеру в «Боруссии», выбрав дортмундскую команду вместо более значимого клуба.



Ранее у некоторых команд были сомнения, что после «Зальцбурга» он сможет быстро адаптироваться в тяжелых чемпионатах. Теперь уже ясно, что Холанд готов играть на высочайшем уровне абсолютно в любом клубе. При этом сейчас лучше не спешить, а подождать и посмотреть, что произойдет» - цитирует слова Райолы источник.