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Максимович покинет летом «Наполи»: клубы Серии А и АПЛ связывались с его агентом

Дата публикации: 31-03-2021

Максимович покинет летом «Наполи»: клубы Серии А и АПЛ связывались с его агентом

Ближайшим летом Никола Максимович, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», станет свободным агентом. Его соглашение с «Наполи» истекает, и он вряд ли останется в команде.

Никола Скира рассказал, что футболист интересен нескольким клубам из Англии и Италии. Представители «Вест Хэма», «Интера», «Эвертона» и «Ромы» уже обсудили с агентом Максимовича возможность подписания защитника.

29-летний сербский футболист проводит неплохой сезон в «Наполи». За итальянский клуб он сыграл в 26 матчах, включая 8 поединков в Лиге Европы. Результативными действиями защитник не отметился.

Transfermarkt.de оценивает Максимовича в 12 млн евро.

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