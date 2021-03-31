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Пау Торрес, Кулибали и Кунде – альтернативы «Реала» в случае провала с Алабой

Дата публикации: 31-03-2021

Пау Торрес, Кулибали и Кунде – альтернативы «Реала» в случае провала с Алабой

«Реал» не оставляет попыток подписать Давида Алабу, который принял решение покинуть «Баварию» по завершении сезона, передаёт «Diario AS».

Сообщается, что австриец может переехать в Мадрид в статусе свободного агента. Сам защитник видит свое будущее в одном из испанских топ-клубов.

Однако «сливочные» рассматривают и другие варианты. Если переговоры с австрийцем провалятся, то «Реал» попытается заполучить Калиду Кулибали из «Наполи», Пау Торреса из «Вильярреала» или Жюля Кунде из «Севильи».

Отступные за Кунде составляют 80 000 000 евро. Столь внушительная сумма уже отпугнула «Манестер Сити». Пока неизвестно, готовы ли мадридцы тратить такие деньги на защитника. В случае с Пау Торресом «Реалу» придется заплатить 65 млн евро, если сумму выкупа не удастся снизить в ходе переговоров.

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