Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
Дата публикации: 01-04-2021
Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Впервые с 2001 года немцы потерпели поражение в отборе на мировое первенство. Тогда было поражение от Англии (1:5).
Кроме того, сборная Германии в третий раз проиграла в отборочном турнире чемпионата мира за всю историю.
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