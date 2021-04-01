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Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира

Дата публикации: 01-04-2021

Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира

Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Впервые с 2001 года немцы потерпели поражение в отборе на мировое первенство. Тогда было поражение от Англии (1:5).

Кроме того, сборная Германии в третий раз проиграла в отборочном турнире чемпионата мира за всю историю.




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