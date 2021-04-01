Кейн стал рекордсменом по количеству реализованных пенальти сборной Англии
Дата публикации: 01-04-2021
Сборная Англии со счетом 2:1 переиграла Польшу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 19-й минуте нападающий Харри Кейн реализовав пенальти.
Как сообщает Opta, 27-летний форвард стал рекордсменом национальной команды по количеству реализованных одиннадцатимтеровых. Сейчас у него 10 голов с пенальти, что на один больше, чем у Фрэнка Лэмпарда.
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