  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кейн стал рекордсменом по количеству реализованных пенальти сборной Англии

Дата публикации: 01-04-2021

Кейн стал лучшим пенальтистом сборной Англии

Сборная Англии со счетом 2:1 переиграла Польшу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 19-й минуте нападающий Харри Кейн реализовав пенальти.
Как сообщает Opta, 27-летний форвард стал рекордсменом национальной команды по количеству реализованных одиннадцатимтеровых. Сейчас у него 10 голов с пенальти, что на один больше, чем у Фрэнка Лэмпарда.

Похожие новости:

  • Неймар стал рекордсменом сборной Бразилии
    Неймар стал рекордсменом сборной Бразилии
    По данным бразильского источника «Seleção Brasileira», Неймар - самый молодой представитель своей сборной, который имеет в...
  • Месси вышел на первое место по количеству побед в истории сборной Аргентины
    Месси вышел на первое место по количеству побед в истории сборной Аргентины
    Сборная Аргентины в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, одержала гостевую победу над Перу со счётом 2:0....
  • Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Германия впервые с 2001 года проиграла в отборе чемпионата мира
    Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Впервые с 2001 года немцы потерпели...
  • Месси вышел на первое место по количеству хет-триков в ЛЧ
    Месси вышел на первое место по количеству хет-триков в ЛЧ
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший автором хет-трика в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом»...
  • Александр Кержаков догнал Олега Веретенникова в «Клубе 100»
    Александр Кержаков догнал Олега Веретенникова в «Клубе 100»
    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков открыл счет на 20-й минуте домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Тереком»,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close