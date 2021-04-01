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УЕФА может расширить заявки команд на Евро-2020 до 25

Дата публикации: 01-04-2021

УЕФА может расширить заявки команд на Евро-2020 до 25

УЕФА может расширить заявочные листы команд-участников Евро-2020 до 25 футболистов. Ранее сборные заявляли на чемпионат Европы по 23 игрока, но теперь УЕФА может увеличить составы команд, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.
Также обсуждается возможность иметь список резервных игроков, которых можно будет задействовать на позднем уведомлении.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Ранее в среду УЕФА объявил, что разрешил делать 5 замен в матчах Евро-2020.

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