УЕФА может расширить заявки команд на Евро-2020 до 25
Дата публикации: 01-04-2021
УЕФА может расширить заявочные листы команд-участников Евро-2020 до 25 футболистов. Ранее сборные заявляли на чемпионат Европы по 23 игрока, но теперь УЕФА может увеличить составы команд, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса.
Также обсуждается возможность иметь список резервных игроков, которых можно будет задействовать на позднем уведомлении.
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Ранее в среду УЕФА объявил, что разрешил делать 5 замен в матчах Евро-2020.
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