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Льорис сравнялся с Анри по матчам за сборную Франции

Дата публикации: 01-04-2021

Льорис сравнялся с Анри по матчам за сборную Франции

Голкипер Уго Льорис сыграл за сборную Франции против Боснии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:0).
Эта игра стала для него 123-й в футболке национальной команды. По этому показателю он вышел на второе место в истории, сравнявшись с Тьерри Анри.

Лидером сборной Франции по количеству сыгранных матчей является Лилиан Тюрам — 142.

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