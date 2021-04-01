Льорис сравнялся с Анри по матчам за сборную Франции

Дата публикации: 01-04-2021

Голкипер Уго Льорис сыграл за сборную Франции против Боснии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:0).

Эта игра стала для него 123-й в футболке национальной команды. По этому показателю он вышел на второе место в истории, сравнявшись с Тьерри Анри.



Лидером сборной Франции по количеству сыгранных матчей является Лилиан Тюрам — 142.