Серхио Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные
Дата публикации: 01-04-2021
В среду, 31 марта, состоялся матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Косово. Встреча завершилась победой команды Луис Энрике со счетом 3:1.
Защитник испанцев Серхио Рамос на 86-й минуте заменил Эрика Гарсию. Для капитана "Реала" эта игра стала 180-й за национальную команду Испании. Таким образом, Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана.
На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Рекордсменом по этому показателю является египтянин Ахмед Хассан (184), который завершил карьеру в 2013 году.
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