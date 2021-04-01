  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Серхио Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные

Дата публикации: 01-04-2021

Серхио Рамос вышел на 3-е место по числу матчей за сборные

В среду, 31 марта, состоялся матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Косово. Встреча завершилась победой команды Луис Энрике со счетом 3:1.
Защитник испанцев Серхио Рамос на 86-й минуте заменил Эрика Гарсию. Для капитана "Реала" эта игра стала 180-й за национальную команду Испании. Таким образом, Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана.

На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Рекордсменом по этому показателю является египтянин Ахмед Хассан (184), который завершил карьеру в 2013 году.

Похожие новости:

  • Рамос может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами»
    Рамос может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами»
    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в МЛС, утверждает AS. По информации источника, 34-летний защитник готов...
  • Серхио Рамос: «Арбитр сыграл против Реала»
    Серхио Рамос: «Арбитр сыграл против Реала»
    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который в воскресном матче против «Барселоны» играл на позиции хавбека несмотря на...
  • Реал: Рамос ждет предложения по новому контракту
    Реал: Рамос ждет предложения по новому контракту
    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что был бы не против последовать примеру товарища по команде Криштиану Роналду и...
  • «Реал Мадрид» предложил Рамосу продлить контракт на год
    «Реал Мадрид» предложил Рамосу продлить контракт на год
    Испанская AS утверждает, что Серхио Рамос останется в «Реал Мадриде» до лета 2022 года. Клуб предложил 34-летнему капитану продлить...
  • Серхио Рамос: Теперь мы боремся только за Лигу чемпионов
    Серхио Рамос: Теперь мы боремся только за Лигу чемпионов
    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды и признал прекращение для...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close