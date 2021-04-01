Серхио Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные

Дата публикации: 01-04-2021

В среду, 31 марта, состоялся матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Косово. Встреча завершилась победой команды Луис Энрике со счетом 3:1.

Защитник испанцев Серхио Рамос на 86-й минуте заменил Эрика Гарсию. Для капитана "Реала" эта игра стала 180-й за национальную команду Испании. Таким образом, Рамос вышел на третье место по числу матчей за сборные, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана.



На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Рекордсменом по этому показателю является египтянин Ахмед Хассан (184), который завершил карьеру в 2013 году.