Гризманн обошел Трезеге и вышел на четвертое место по голам за сборную Франции

Дата публикации: 01-04-2021

Сборная Франции обыграла Боснию и Герцеговину (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022. Единственный гол у французов забил Антуан Гризманн.

Этот мяч стал 35-м в карьере Гризманна в 89 матчах в сборной. Благодаря этому голу он обошел Давида Трезеге (34 гола в 71 матче) в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Гризманн теперь занимает в этом списке чистое четвертое место.



30-летний форвард «Барселоны» уступает по голам за сборную Мишелю Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).