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Объявлено о вспышке коронавируса в тренерском штабе сборной Италии

Дата публикации: 01-04-2021

 

Федерация футбола Италии выступила с заявлением о зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в национальной сборной. COVID-19 обнаружен у четырех сотрудников.
Согласно информации RAI Sport, один из заболевших почувствовал себя неважно после субботнего выездного матча с Болгарией (2:0) и был отправлен домой. В среду положительные результаты анализов оказались у троих сотрудников тренерского штаба Роберто Манчини.

Большой вопрос в том, почему о результатах тестирования было сообщено только после завершения матча в Вильнюсе (победа над Литвой, 2:0).

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