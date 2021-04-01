Объявлено о вспышке коронавируса в тренерском штабе сборной Италии
Дата публикации: 01-04-2021
Федерация футбола Италии выступила с заявлением о зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в национальной сборной. COVID-19 обнаружен у четырех сотрудников.
Согласно информации RAI Sport, один из заболевших почувствовал себя неважно после субботнего выездного матча с Болгарией (2:0) и был отправлен домой. В среду положительные результаты анализов оказались у троих сотрудников тренерского штаба Роберто Манчини.
Большой вопрос в том, почему о результатах тестирования было сообщено только после завершения матча в Вильнюсе (победа над Литвой, 2:0).
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