«МЮ» заинтересовался защитником, которого сватали в «Ливерпуль»
Дата публикации: 02-04-2021
Карьера Свена Ботмана может продолжиться в Англии. Twitter Фабрицио Романо сообщает, что защитник попал в сферу интересов «Ман Юнайтед». Не исключено, что игрок пополнит состав «красных дьяволов» ближайшим летом.
Ранее Ботманом интересовался другой английский клуб. Зимой голландец мог оказаться в «Ливерпуле», который остро нуждался в усилении защитной линии. Осуществить переход не удалось, а состав мерсисайдцев пополнился другим футболистом.
Ботман воспитывался в структуре «Аякса», но за родной клуб на взрослом уровне практически не играл. После годовой аренды в «Херенвене» в 2020 году он перебрался в «Лилль».
В текущем сезоне на его счету 39 игр за французский клуб (0 голов, 1 ассист).
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